MacStealer ruba le credenziali degli utenti Mac

29 March 2023 – 19:34

MacStealer è un nuovo malware per macOS, distribuito tramite immagini DMG, che può rubare credenziali di login, file e database di iCloud Keychain.

