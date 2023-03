iPhone 15 Pro: nuovo microprocessore ad elevata efficienza

29 March 2023 – 13:43

iPhone 15 Pro potrebbe portare in dote un nuovo microprocessore ad elevata efficienza per gestire i tasti capacitivi e altre funzioni.

The post iPhone 15 Pro: nuovo microprocessore ad elevata efficienza appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico