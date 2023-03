Con Carta Oro Business di American Express non paghi il canone: ecco come

29 March 2023 – 13:21

Per i residenti in Italia titolari di un conto corrente SEPA, la offre una serie di vantaggi. Dagli sconti ai premi fedeltà, la carta consente transazioni online e di persona con una protezione aggiuntiva contro le frodi. Inoltre, le opzioni assicurative e il servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sono tra […]

The post Con Carta Oro Business di American Express non paghi il canone: ecco come appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico