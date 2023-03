Steam: Valve dice stop al supporto per Windows 7, 8 e 8.1

28 March 2023 – 13:34

Vale ha comunicato che a partire dal giorno 1° gennaio 2024 Steam smetterà ufficialmente di supportare Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1.

The post Steam: Valve dice stop al supporto per Windows 7, 8 e 8.1 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico