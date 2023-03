SelfyConto a canone zero per gli Under 30 e col 4% di interesse

28 March 2023 – 13:30

Con SelfyConto di Banca Mediolanum hai il canone zero se sei Under 30 e il 4% di interesse sulle somme depositate fino a 6 mesi. Ecco i dettagli

The post SelfyConto a canone zero per gli Under 30 e col 4% di interesse appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico