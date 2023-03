Questo mouse wireless funziona anche sul vetro e lo paghi a metà prezzo

28 March 2023 – 16:33

Straordinaria offerta di Amazon su questo mouse wireless Logitech velocissimo e che funziona su qualsiasi superfice: lo paghi la metà.

The post Questo mouse wireless funziona anche sul vetro e lo paghi a metà prezzo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico