Apple aggiorna macOS, iOS, iPadOS e watchOS

28 March 2023 – 10:05

Apple ha rilasciato macOS 13.3 Ventura, iOS 16.4, iPadOS 16.4 e watchOS 9.4 con diverse novità e patch per numerose vulnerabilità.

