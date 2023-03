Vodafone Special Fibra: PROMO a 24,90 euro

27 Marzo 2023 – 22:45

La Fibra di Vodafone è ora disponibile in versione Special Edition che di fatto sconta ulteriormente il canone mensile a . Questo prezzo promozionale è disponibile cliccando il bottone qui sotto. Fibra Vodafone: ecco come avere la PROMO Special La tariffa attualmente scontata è disponibile nelle tecnologie ADSL, FTTC e FTTH con velocità massima raggiungibile […]

The post Vodafone Special Fibra: PROMO a 24,90 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico