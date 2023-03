Microsoft: GPT-4 ha un’intelligenza quasi umana

27 March 2023 – 13:12

Secondo alcuni ricercatori di Microsoft, GPT-4 mostra i primi segni di intelligenza artificiale generale, ovvero capacità simili a quelle umane.

