Apple Watch: ancora attesa per la misurazione del glucosio

27 March 2023 – 13:06

Apple vuole implementare su Apple Watch la misurazione del glucosio nel sangue, ma sarebbero necessari ancora anni per la messa a punto.

