Windows 11, Microsoft risolve aCropalypse con fix dedicato

26 Marzo 2023 – 10:45

Microsoft ha rilasciato ufficialmente il fix definitivo per la falla di sicurezza “aCropalypse”: disponibile su tutti i PC con Windows 11.

Fonte: Punto Informatico