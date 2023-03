NUIT: attacco silenzioso per smart speaker

26 Marzo 2023 – 19:45

Usando suoni con frequenza compresa tra 16 e 20 kHz è possibile inviare comandi agli smart speaker che non sono rilevabili dall’orecchio umano.

The post NUIT: attacco silenzioso per smart speaker appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico