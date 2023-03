BlackGuard: nuova variante colpisce 57 crypto wallet

26 Marzo 2023 – 19:45

La nuova variante dell’info-stealer BlackGuard può intercettare l’indirizzo dei wallet e sostituirlo con quelli appartenenti ai cybercriminali.

Fonte: Punto Informatico