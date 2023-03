AVM Fritz!Box 6850 con modulo LTE: mai visto un prezzo così basso!

26 March 2023 – 18:50

In offerta su Amazon il router con modulo LTE di AWM. Si tratta del comodo FRITZ!Box 6850 LTE in offerta al prezzo più basso di sempre: 141,55€.

The post AVM Fritz!Box 6850 con modulo LTE: mai visto un prezzo così basso! appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico