TikTok: ban per i dipendenti del governo francese

25 March 2023 – 18:04

Anche la Francia ha vietato l’uso di TikTok sui dispositivi dei funzionari governativi, oltre che Netflix, Twitter, Candy Crush e altre app ricreative.

