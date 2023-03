Microsoft Edge 111: pulsante Bing e Workspaces

25 March 2023 – 19:12

La versione 111.0.1661.54 di Microsoft Edge permette di rimuovere il pulsante Bing dalla barra degli strumenti e accedere alla funzionalità Workspaces.

The post Microsoft Edge 111: pulsante Bing e Workspaces appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico