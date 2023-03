Cuffie JLab Go Work con Bluetooth Multipoint a un prezzo MAI VISTO

25 March 2023 – 15:45

Le cuffie JLab Go Work presentano una connettività Bluetooth Multipoint che rivoluziona il modo di utilizzare questo dispositivo: ecco la promozione!

The post Cuffie JLab Go Work con Bluetooth Multipoint a un prezzo MAI VISTO appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico