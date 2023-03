Addio a Gordon Moore, co-fondatore di Intel

25 March 2023 – 12:45

Gordon Moore, co-fondatore di Intel e noto per la famosa legge, è deceduto ieri sera alle età di 94 anni nella sua abitazione alle Hawaii.

