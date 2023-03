Windows 11: novità delle build 22624.1470 e 25324

24 March 2023 – 9:54

Microsoft ha rilasciato le nuove build 22624.1470 e 25324 per i canali Beta e Canary del programma Insider che includono diverse funzionalità.

Fonte: Punto Informatico