WhatsApp: videomessaggi in dirittura d’arrivo

24 March 2023 – 13:20

Nell’ultima beta di WhatsApp per iPhone è stata aggiunta una nuova funzione che permette di inviare videomessaggi durante le conversazioni.

