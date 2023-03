Viagogo, multa da 12 milioni per i bagarini online

24 March 2023 – 15:04

Agcom e Guardia di Finanza contro la piattaforma di vendita di biglietti per concerti e spettacoli, per il rialzo dei prezzi dei ticket di accesso a concerti come quelli di Blanco o dei Måneskin, fino a 10 volte rispetto al prezzo nominale

Fonte: Wired