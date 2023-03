Olimpiadi 2024: videosorveglianza con IA in Francia

24 March 2023 – 18:43

Nonostante le critiche ricevute, la Francia ha approvato una legge che istituisce la videosorveglianza basata sull’intelligenza artificiale.

