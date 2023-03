Microsoft-Activision: parziale ripensamento della CMA

24 March 2023 – 16:08

La CMA cambia parzialmente opinione, affermando che Microsoft non avrebbe nessun incentivo economico a rendere Call of Duty un’esclusiva per Xbox.

