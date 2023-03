Intel lancia la serie Core vPRO di 13a generazione

24 March 2023 – 10:22

Intel ha presentato oggi la nuova piattaforma Intel vPro di 13a generazione per le aziende, tra workstation e sistemi desktop sicuri.

Fonte: Punto Informatico