IA e metaverso nel mirino del governo: a breve disegno di legge ad hoc

24 March 2023 – 13:24

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sta preparando un disegno di legge su IA e Metaverso: sarà il prossimo focus dopo la pirateria.

