Via libera legge contro pezzotto e IPTV: tempi contati per pirateria calcio?

23 March 2023 – 13:26

Via libera alla proposta di legge che stringe sulla pirateria di eventi sportivi e contenuti televisivi: multe e blocchi rapidi in arrivo.

