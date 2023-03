Razzo Terran 1: lancio riuscito, orbita non raggiunta

23 March 2023 – 16:33

Il Terran 1 di Relativity Space non ha raggiunto l’orbita stabilita, ma il lancio ha dimostrato che si possono realizzare razzi con la stampa 3D.

