Huawei P60 Pro e Mate X3: nuovi top di gamma in arrivo

23 March 2023 – 15:57

HUAWEI fissa l’appuntamento: il 9 maggio saranno annunciati al mercato europeo il P60 Pro ed il Mate X3, due nuovi top di gamma di alto profilo.

Fonte: Punto Informatico