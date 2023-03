Google Cloud apre la seconda region in Italia a Torino

23 March 2023 – 10:13

Google Cloud annuncia l’apertura della nuova Region di Torino, rendendo l’Italia l’unico paese europeo con due Region cloud attive in questo momento.

