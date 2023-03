Diritto alla riparazione: nuova proposta dell’Europa

23 March 2023 – 10:20

La nuova proposta di legge della Commissione europea garantirà ai consumatori il diritto alla riparazione dei prodotti fino a 10 anni dopo l’acquisto.

The post Diritto alla riparazione: nuova proposta dell’Europa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico