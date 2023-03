Coinbase: possibile violazione delle leggi sui titoli

23 March 2023 – 13:24

Secondo la SEC degli Stati Uniti, Coinbase offre servizi che trattano titoli azionari, quindi avrebbe violato due leggi del 1933 e 1934.

Fonte: Punto Informatico