Supercomputer LUMI: Green Data Centre of the Year

22 March 2023 – 18:38

Il supercomputer LUMI (terzo più veloce del mondo) ha ricevuto il premio Green Data Centre of the Year per la sua efficienza energetica.

Fonte: Punto Informatico