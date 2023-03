Siccità, le contromisure per fronteggiare l’emergenza

22 Marzo 2023 – 21:20

In Trentino si razionano i consumi di acqua per lavare auto o irrigare i giardini. Il presidente di Regione Veneto Zaia propone di costruire dissalatori. Il governo cerca il commissario per la crisi idrica

Fonte: Wired