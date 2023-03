Microsoft porta GPT-4 in Azure OpenAI Service

22 March 2023 – 16:28

Microsoft ha aggiunto anche GPT-4 ai modelli IA generativi offerti da Azure OpenAI Service, ovvero GPT-3.5, ChatGPT, DALL-E 2 e Codex.

