Microsoft Loop in anteprima: puoi provarlo subito

22 March 2023 – 17:47

Uno strumento che prende vita con l’obiettivo di semplificare collaborazione e co-creazione: al via l’anteprima pubblica di Microsoft Loop.

The post Microsoft Loop in anteprima: puoi provarlo subito appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico