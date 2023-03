Kena PROMO a 6,99 euro al mese con 130 GIGA

22 Marzo 2023 – 1:45

Kena ripropone ancora una volta la sua PROMO BOMBA a meno di 7 euro mensili con ben di traffico internet in LTE sotto rete Telecom Italia. Questa proposta è valida solo in portabilità da determinati virtuali. Kena PROMO: i dettagli La tariffa nello specifico prevede ben 130 Giga di traffico internet in 4G fino a 60 […]

The post Kena PROMO a 6,99 euro al mese con 130 GIGA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico