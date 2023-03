Florence Korea Film Fest: il regista di Parasite Bong Joon-ho sarà ospite della manifestazione

22 Marzo 2023 – 15:20

Alla XXI edizione dell’FKFF che si terrà dal 30 marzo al 7 aprile il pubblico potrà partecipare alla sua masterclass. E non solo, c’è anche Park Hae-il di Decision to Leave e Yim Soon-rye di The Point Men

Fonte: Wired