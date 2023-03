aCropalypse anche in Windows 11 Snipping Tool

22 March 2023 – 10:22

Anche in Snipping Tool per Windows 11 è presente la vulnerabilità che permette di recuperare parti dell’immagine originaria PNG dopo la modifica.

Fonte: Punto Informatico