Tecnologie 5G: nuovo bando per progetti di ricerca

21 March 2023 – 15:54

Le imprese possono richiedere altri 11 milioni di euro per i progetti di sperimentazione e ricerca che sfruttano le tecnologia emergenti 5G.

