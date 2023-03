Sindrome di Down, arriva su TikTok la campagna contro le discriminazioni

21 March 2023 – 11:49

Storie di esclusione: si chiama Ridiculous Excuses, Not To Be Inclusive l’iniziativa di CoorDown realizzata sulla piattaforma in occasione della Giornata mondiale sulla sindrome di Down. Vediamo di cosa si tratta

Fonte: Wired