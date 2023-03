Runway Gen-2 può creare un video da un testo

21 March 2023 – 18:03

Runway ha annunciato Gen-2, un modello IA che può generare un video di 3 secondi senza audio a partire da una descrizione testuale.

Fonte: Punto Informatico