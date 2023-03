Anche la BBC chiede di cancellare TikTok

21 March 2023 – 10:00

La BBC ha comunicato che i dipendenti non possono più utilizzare l’app di TikTok sui dispositivi aziendali per motivi di sicurezza e privacy.

The post Anche la BBC chiede di cancellare TikTok appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico