POS SumUP Air, la migliore risposta alla tendenza contactless in Italia

20 March 2023 – 16:27

La tendenza contactless attuale in Italia sta spingendo molti esercenti a scelte POS oculate e pratiche, come quelle offerte da SumUP.

The post POS SumUP Air, la migliore risposta alla tendenza contactless in Italia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico