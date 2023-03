Microsoft annuncerà un app store per i giochi

20 March 2023 – 16:42

Microsoft lancerà un app store nel 2024, quando verrà applicata la legge sui mercati digitali e se verrà approvata l’acquisizione di Activision Blizzard.

Fonte: Punto Informatico