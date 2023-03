Kena Mobile, con meno di 7 euro al mese chiami quanto vuoi

20 March 2023 – 16:15

Il mese di marzo sta per volgere al termine. Nonostante ciò, gli operatori di telefonia mobile non smettono di regalare ai propri clienti promo e offerte, di cui alcune molto interessanti, come la possibilità di chiamare quanto vuoi. È il caso di , uno degli operatori virtuali più gettonati dagli utenti che intendono cambiare operatore. […]

The post Kena Mobile, con meno di 7 euro al mese chiami quanto vuoi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico