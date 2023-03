iPhone 15 Pro: ecco il tasto volume unificato e quello mute

20 March 2023 – 18:39

Nuovi render di iPhone 15 Pro diffusi online mostrano la presenza sul dispositivo del tasto volume unificato a stato solito e di quello mute.

Fonte: Punto Informatico