Google Pixel, una falla espone i dati negli screenshot

20 March 2023 – 18:05

La funzione Markup per modificare gli screenshot su Google Pixel, ampiamente utilizzata dai possessori degli smartphone del colosso delle ricerche in Rete, è finita da qualche ora a questa parte nell’occhio del ciclone delle critiche, insieme alla falla di sicurezza su chip Exynos, a causa di una vulnerabilità che potrebbe compromettere le informazioni riservate degli […]

The post Google Pixel, una falla espone i dati negli screenshot appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico