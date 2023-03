Esposti dati personali fan NBA, allarme attacchi phishing

20 March 2023 – 10:38

L’NBA ha lanciato un allarme ai suoi fan in seguito al furto dei loro dati sensibili, presi dal database NBA: c’è il pericolo di attacchi phishing.

