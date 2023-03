RAI amplia offerta tematica HD su digitale terrestre con HbbTV

19 Marzo 2023 – 10:45

Rai amplia l’offerta HD del digitale terrestre rinnovando le trasmissioni via Internet con HbbTV: ecco la numerazione dei canali HD sulla rete.

