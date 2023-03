Inter-Juventus è soprattutto Inzaghi-Allegri

18 March 2023 – 10:00

Simone Inzaghi contro Massimiliano Allegri: il derby d’Italia, Inter-Juventus, sarà deciso anche e soprattutto dalle scelte dei due mister.

The post Inter-Juventus è soprattutto Inzaghi-Allegri appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico